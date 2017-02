Meeste mensen weten niet dat ze spiritueel zijn

Vanaf 12 januari begint de maand van de spiritualiteit. Deze maand zal aan de meeste mensen voorbij gaan omdat ze zichzelf zien als ‘niet spiritueel’.

Er bestaat niet echt een eenduidige definitie van spiritualiteit en bijna iedereen heeft weer een andere opvatting over het onderwerp.

Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Ondanks de welvaart lijkt er ook iets verloren te zijn gegaan. Mensen zoeken naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. Voor deze groep mensen is de maand van de spiritualiteit in het leven geroepen.

Vooroordelen

Mensen associëren spiritualiteit vaak met ‘zweverig’ of ‘iets met geloof’. Het blijkt echter onmogelijk om niet aan spiritualiteit te doen omdat ieder mens spiritueel is. Spiritualiteit gaat over alles wat je beweegt, wat zin geeft aan het leven. Het gaat over bewust worden.

Spiritualiteit kan volledig los staan van geloof, religie of een transcedente werkelijkheid. Spiritualiteit is juist vaak heel aards. Toch wekt het onderwerp bij veel Nederlanders weerstand op. Dat komt grotendeels door de vooroordelen rondom de terminologie.

Imago

Docent spirituele zorg Mariska Overman stelt voor het imago van spiritualiteit te verbeteren. Zolang spiritualiteit voornamelijk negatieve reacties oproept bij het publiek zullen de meeste mensen blijven zeggen dat ze niet spiritueel zijn.

Het thema van de maand van de spiritualiteit is stilte. Op het programma staan onder meer een klankschaalmeditatie, soulfulness klankontspanning, verstilling als levenskunst, meditatie, mineralenorakel en spiritueel afvallen. De maand wordt op 11 januari ingeluid met een stiltemeditatie op het Museumplein in Amsterdam.

